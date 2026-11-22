Il bando è rivolto ad artigiani, produttori agricoli e creatori di opere d’ingegno

Sei casette di legno a disposizione per il mercatino di Natale di Tempio Pausania. Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi espositivi che saranno allestiti in piazza XXV Aprile, dall’8 al 24 dicembre 2026. Gli interessati potranno presentare domanda entro le 12 di lunedì 30 novembre. Le strutture avranno una superficie di circa 6 metri quadrati ciascuna e saranno destinate alla vendita di prodotti artigianali, alimentari e agricoli, oltre che alle creazioni artistiche e alle opere dell’ingegno.

Il bando prevede una ripartizione delle casette in tre categorie. Due saranno destinate alle ditte individuali o società di persone a carattere artigianale, altre due agli artigiani del settore alimentare e non alimentare e ai produttori agricoli, mentre le ultime due saranno riservate alle opere dell’ingegno. Per la selezione saranno considerate anche l’anzianità di costituzione o iscrizione delle attività artigianali e agricole e, per la categoria delle opere dell’ingegno, la maggiore età dei partecipanti. In caso di posti non assegnati in una categoria, le casette potranno essere attribuite ai candidati delle altre. Il mercatino sarà aperto dall’8 al 24 dicembre. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi gli orari previsti sono dalle 10:30 alle 13 e dalle 16 alle 22. Negli altri giorni l’apertura sarà dalle 16 alle 22.

Le domande possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Gallura 3, oppure trasmesse tramite Pec all’indirizzo [email protected]. Le richieste già presentate prima della pubblicazione dell’avviso dovranno essere inoltrate nuovamente. Il bando completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tempio Pausania.

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