La nuova struttura dedicata alle biciclette punta sulla mobilità bici-treno

Si è tenuta venerdì 20 novembre la cerimonia di inaugurazione della velostazione realizzata davanti alla nuova stazione ferroviaria Olbia Terranova. L’a cerimonia, fissata per le 16 dal Comune di Olbia, ‘evento ha segnato un nuovo passaggio nel percorso per favorire l’utilizzo della bicicletta e l’integrazione con il trasporto ferroviario. All’appuntamento ha partecipato il sindaco Settimo Nizzi. La struttura nasce nell’ambito del progetto Mezzo (1/2), promosso dall’associazione hub.MAT – Laboratorio per la mobilità, l’ambiente e il territorio e sostenuto dalla Fondazione con il Sud. L’iniziativa coinvolge il Comune di Olbia, Aspo, l’Università di Sassari e diverse realtà associative e imprenditoriali impegnate nella mobilità sostenibile e accessibile.

La collocazione nei pressi della stazione risponde all’esigenza di creare un punto di collegamento tra spostamenti in bicicletta e viaggi in treno, permettendo di integrare i due sistemi di trasporto. Il progetto prevede servizi dedicati alla custodia delle biciclette, alla manutenzione e alla prenotazione dei mezzi. La velostazione è inoltre parte di un programma più ampio per rendere gli spostamenti urbani accessibili anche alle persone con difficoltà motorie e ai loro accompagnatori. Tra le attività del progetto Mezzo rientra infatti la disponibilità di biciclette a pedalata assistita e mezzi inclusivi, come tandem e cargo bike progettate per rispondere a differenti esigenze di mobilità.

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La velostazione è stata realizzata con la collaborazione di Rete ferroviaria italiana, nell’ambito del percorso avviato negli anni scorsi per favorire l’intermodalità urbana. Il progetto Mezzo comprende anche interventi sulla mobilità pedonale, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e attività dedicate alla qualità dell’aria.

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