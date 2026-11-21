È morto Lino Trestini.
Aveva attraversato un secolo di storia portando con sé il ricordo di una delle più grandi tragedie della Seconda guerra mondiale. Lino Trestini, morto oggi a 101 anni, era l’ultimo testimone dell’affondamento della corazzata Roma, colpita dai bombardieri tedeschi il 9 settembre 1943 nel Golfo dell’Asinara. Nato il 23 luglio 1925 a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, aveva scelto La Maddalena come casa, dopo una vita trascorsa tra mare e servizio militare.
A soli 16 anni si era arruolato in Marina, imbarcandosi sul cacciatorpediniere Carabiniere. Il 9 settembre 1943 si trovava proprio a bordo della nave impegnata nella scorta alla corazzata Roma, affondata con 1.393 uomini dopo l’attacco tedesco. Trestini partecipò alle operazioni di recupero dei superstiti e delle vittime, raggiungendo successivamente Minorca. Dopo la guerra proseguì la carriera militare, prima di diventare funzionario del Ministero delle Finanze a Parma. Negli anni Settanta riscoprì La Maddalena, dove trascorse le vacanze con la moglie Alba e le figlie Barbara e Stefania, stabilendovisi definitivamente. Non smise mai di partecipare alle commemorazioni della tragedia della Roma, anche alla presenza del presidente Sergio Mattarella, dopo il ritrovamento del relitto nel 2012.