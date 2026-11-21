Il 25 novembre gli studenti realizzeranno messaggi contro la violenza in diverse lingue

Quattro scuole di Olbia protagoniste della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Mercoledì 25 novembre, l’associazione Prospettiva Donna coinvolgerà gli studenti dei licei Mossa, Gramsci e De André e dell’istituto professionale Amsicora in una serie di incontri dedicati al rispetto, alla libertà e al contrasto della violenza di genere.

Al centro dell’iniziativa ci saranno le panchine rosse multiculturali, che gli studenti decoreranno con parole e messaggi in lingue differenti. Il progetto rientra nella campagna “Nessunə è stranierə all’umanità”, promossa dall’assessorato regionale del Lavoro attraverso il settore delle Politiche dell’immigrazione. Particolare attenzione sarà riservata alle difficoltà che le donne migranti possono incontrare nell’accesso ai percorsi di protezione.

La giornata comincerà alle 9 al Liceo Mossa, con la partecipazione degli operatori del Centro antiviolenza di Olbia e dei rappresentanti delle istituzioni. Dalle 10 alle 11 le attività proseguiranno al Liceo classico Gramsci, mentre dalle 11 alle 13 saranno coinvolti gli studenti dell’Amsicora e del Liceo artistico e musicale De André.

Agli incontri parteciperanno, tra gli altri, Patrizia Desole, presidente di Prospettiva Donna, la psicoterapeuta Carla Concas, le operatrici del Centro antiviolenza Francesca Lissia e Diana Bandinu, e Stefania Marongiu, del settore regionale delle Politiche migratorie. Sono annunciati anche interventi di rappresentanti delle scuole e delle istituzioni.

Il percorso educativo sarà dedicato al riconoscimento dei comportamenti di controllo e sopraffazione, al superamento degli stereotipi e alla costruzione di relazioni rispettose. Secondo Patrizia Desole, coinvolgere gli adolescenti è fondamentale per favorire un cambiamento culturale che non si limiti alla sensibilizzazione, ma trovi applicazione nei comportamenti quotidiani.

La giornata rientra nel più ampio lavoro educativo che i Centri antiviolenza di Olbia e Tempio intendono portare avanti con gli istituti scolastici. Sono inoltre annunciati i saluti istituzionali del vicesindaco e assessore all’Istruzione Sabrina Serra e dell’assessore ai Servizi sociali Simonetta Lai. Per informazioni è disponibile il numero 0789 27466.

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