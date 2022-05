Panico a bordo sulla nave partita da Olbia.

Una vera e propria odissea quella vissuta, nella notte tra sabato e domenica, dagli oltre 500 passeggeri a bordo del traghetto che da Olbia era diretto a Genova. Per 3 ore e mezza, la nave Moby Drea ha avuto un blackout. Si sono fermati i generatori di corrente, spente le luci, ammutoliti gli altoparlanti e gli impianti di condizionamento completamente fermi.

Tanta la paura tra i passeggeri, che si sono fiondati nei corridoi illuminati dalle luci dei cellulari. Innumerevoli le polemiche che, in queste ore, si stanno abbattendo sulla compagnia di navigazione. In molti hanno lamentato l’assenza di comunicazioni in quelle ore che, per i passeggeri, sono sembrate interminabili.