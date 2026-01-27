Lavori di Abbanoa per le nuove condotte a Olbia

Una giornata di disagi con l’acqua a Olbia per i lavori di Abbanoa per il collegamento delle nuove condotte in via Leopardi.

“Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Olbia, per la giornata di mercoledì 4 febbraio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte in via Leopardi, all’altezza dell’incrocio con via Roma, e la contestuale disconnessione di quelle obsolete. I lavori si terranno tra le 8.15 e le 18.30: durante questo periodo sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nella località Zona Bandinu, mentre potrebbero verificarsi cali di pressione o portata nel Centro Storico. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

