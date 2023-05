Identificato il corpo ritrovato a Cala Coticcio, si tratta di Giancarlo Dessena

Il ritrovamento di Giancarlo Dessena.

Nel novembre del 2021, il corpo mummificato ritrovato nel sentiero che porta a Cala Coticcio, nell’isola di Caprera, è stato identificato come quello di Giancarlo Dessena, di cui si erano perse le tracce nel 2013.

Il ritrovamento era stato effettuato da una guida del Parco, che aveva prima trovato un teschio e successivamente, a qualche metro di distanza, i resti e le ossa del corpo umano mummificato ancora vestito. Dopo un anno e mezzo e l’esame del dna, il corpo è stato finalmente identificato.

“Era così bello immaginarti in viaggio per il mondo, inseguendo i tuoi sogni, imparando nuove culture , conoscendo nuova gente. Una nuova vita tutta tua. Ma eccoci qua a fare i conti con il destino. Ad ingoiare a forza questa folle realtà. Un pugno allo stomaco che non smette di fare male. E non smetterà mai. Ti ho sentito tempo fa, ma non credevo fossi tu. O quantomeno ci speravo. Spero che lassù tu possa trovare ciò che hai sempre sognato. E spero anche che tu possa da lassù, starmi affianco per sempre”, lo ricorda la sorella.

