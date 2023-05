San Simplicio, la pioggia non ha fermato la Sagra delle cozze a Olbia

La Sagra delle cozze a Olbia.

Nonostante la pioggia, la Sagra delle cozze di San Simplicio a Olbia è stata un successo, grazie all’impegno di 80 volontari del Comitato dei festeggiamenti. Ieri pomeriggio, al parco Fausto Noce, curiosi e golosi hanno fatto la fila davanti a due mega padelle per assaggiare i 50 quintali di cozze cucinate rigorosamente alla marinara.

Turisti e visitatori hanno assaggiato le cozze accompagnate da 50 litri di vino rosso e di vermentino prodotti dalla Cantina sociale di Monti. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, il concerto di Giusy Ferreri alle 22 sul palco del Fausto Noce è stato confermato.

Oggi, dalle 16 in poi, si terrà il Palio della Stella in viale Isola Bianca, dove i Comuni della Gallura si sfideranno per contendersi lo stendardo di San Simplicio, attualmente custodito dal Comune di Monti che nella scorsa edizione ha portato a casa l’en plein di stelle, 26 in totale.

