Caos nei collegamenti aerei.

Prenotare un volo dall’aeroporto di Olbia verso le principali città della penisola quali Roma o Milano sarà possibile soltanto fino al 16 aprile. Dopodichè, nessuna disponibilità. Nè con le tariffe agevolate della continuità territoriale, né con altri prezzi. Da alcune settimane, infatti, il sito Alitalia non fornisce indicazioni su cosa accadrà dopo il 17 quando la convenzione sarà scaduta.

Stesso discorso con la compagnia Air Italy. La tratta Olbia – Roma, così come la Olbia – Milano, dispone di voli durante tutto il mese di gennaio, mentre a febbraio ne sono previsti due. A marzo solo dopo il 14 e ad aprile fino al 16, data fatidica in cui molto probabilmente la continuità territoriale verrà rinnovata. Disponibili, invece, dal primo giugno la tratta verso Bologna e Verona, dal 2 giugno per Lamezia Terme, Napoli, Palermo. Sempre attivi invece Catania e Torino.

Non è la prima volta, e probabilmente non sarà l’ultima, che l’isola si trova a fare i conti con una pessima gestione della continuità territoriale. Parte dell’incertezza, infatti, è dovuta anche alla cancellazione delle norme che regolavano la precedente continuità da parte dell’attuale consiliatura.

