Nessuna novità sul bando per la continuità territoriale.

A meno di 4 mesi dall’inizio della prossima stagione estiva non esiste ancora alcun bando per la nuova continuità aerea da e per la Sardegna ed è quindi impossibile prenotare un volo oltre la data del 16 aprile giorno in cui l’attuale bando scadrà per tutti gli scali scardi.

“Il rischio che il diritto alla mobilità dei sardi sia fortemente compromesso è reale ed imminente – fanno notare unitariamente i sindacati – così come rischia di essere compromesso il sistema turistico di tutta l’isola: non è pensabile promuovere il brand Sardegna nel mondo attraverso fiere ed eventi di ogni tipo se poi non si crea un sistema di trasporti serio, efficiente e sicuro”.

Secondo i rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta “la tardiva presentazione del nuovo bando e una proroga dell’attuale regime vigente sullo scalo di Olbia, privo delle compensazioni economiche, metterebbe seriamente a rischio il sistema della continuità territoriale sullo scalo olbiese e con se gli oltre 500 posti di lavoro diretti, più i centinaia di altri posti di lavoro legati all’indotto”.

I sindacati sollecitano, quindi, un tavolo con la Regione “per affrontare insieme, in maniera seria e costruttiva, il tema della prossima continuità territoriale che tenga in considerazione i diritti dei sardi, delle aziende e dei tantissimi lavoratori che gravitano attorno al trasporto aereo”. In mancanza si dicono pronti alla mobilitazione.

