I soldi dell’imposta di soggiorno di Olbia.

A quanto ammontano i proventi dell’imposta di soggiorno nel Comune di Olbia e come vengono impiegati? È tempo di chiusura dei conti per l’anno 2019, una fase che permette di analizzare quanto e come questo contributo, sempre un po’ controverso, contribuisca alla vita della città e quali benefici porti.

Intanto è necessario specificare che la norma istitutiva del tributo ne vincola l’utilizzo ad interventi in materia di turismo, alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e allo sviluppo dei servizi pubblici. Analizziamo insieme i dati rilevati in sede di chiusura del rendiconto.

Al 31 dicembre del 2019 l’importo incassato dal Comune di Olbia per l’imposta di soggiorno ammonta a 1milione e 887mila euro. Importo quasi totalmente reinvestito nel settore turistico e degli eventi per un totale di spesa che ammonta a 2milioni di euro.

Le cifre più importanti sono andate a finanziare le grandi manifestazioni che hanno caratterizzato il 2019. È così che 381mila euro sono serviti per il concerto del Capodanno 2020 tenuto dalla cantante Elisa. Il Tattoo show, invece, ha beneficiato di una quota pari a 292mila e 500 euro, mentre per il concerto dei Subsonica e di Mahmood sono andati quasi 131mila euro. Duecentomila euro, invece, sono stati impiegati per il mondiale di acquabike.

A parte i grandi eventi le altre grandi cifre sono sondo state destinate al Museo Archeologico, su cui sono state investiti oltre 257mila euro, e per il programma turistico elaborato dall’Aspo, a cui sono stati destinati circa 150 mila euro. Gli altri importi, invece, si potrebbero definire residuali. Tra questi spiccano i 75 mila euro destinati alla Festa di San Simplicio, gli 87mila euro destinati alle manifestazioni organizzate dalla Biblioteca Simpliciana e i 34mila destinati alla stagione di prosa.

