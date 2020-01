Imprenditore tenta il suicidio riempiendo la casa di gas

L’uomo è stato salvato dai carabinieri e dai Vigili del fuoco.

Martedì 7 gennaio un imprenditore di 64 anni ha tentato il suicidio a Pimentel.

L’uomo, un addestratore di cani, si è chiuso in casa e ha aperto il rubinetto della bombola del gas in camera da letto. Sulla porta di casa un biglietto: “Non accendete la luce sono disperato”.

Un dipendente, preoccupato per non averlo visto a lavoro, è andato a casa del 64enne e, trovato il biglietto, ha deciso subito di avvertire i carabinieri. Sul posto assieme ai militari anche i Vigli del fuoco che sono entrati in casa e salvato l’imprenditore. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la causa del gesto siano alcuni problemi economici dell’imprenditore.

(Visited 1.182 times, 1.186 visits today)