Il Team Karate Arzachena è partecipe di un progetto nazionale.

Il progetto “Sport di tutti” è un programma che mira all’inclusione sportiva di ragazzi che provengono da famiglie con disagi economici, che non avrebbero la possibilità di frequentare corsi sportivi. Grazie al progetto, bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni provenienti da famiglie indigenti possono partecipare all’attività sportiva nelle società selezionate senza oneri a carico delle famiglie e con la copertura assicurativa garantita.

Il Team Karate Arzachena, che si fa promotore di un’idea di sport come mezzo di inclusione sociale, laboratorio educativo e fattore di crescita sana, è l’unica società sportiva selezionata per il progetto nei comuni di Arzachena, Palau, Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania e Santa Teresa di Gallura. Gli interessati possono rivolgersi, entro il 16 gennaio, al referente del progetto per il team karate arzachena (tkarzachena@gmail.com o 3313763297) o consultare il sito www.sportditutti.it

(Visited 147 times, 147 visits today)