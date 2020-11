I controlli dei carabinieri a Olbia.

Le pattuglie del Reparto territoriale dei carabinieri di Olbia, così come avviene ormai in tutta la provincia, su disposizione del comandante provinciale, colonnello Dionisio de Masi, la notte appena trascorsa hanno fermato alcuni veicoli che si trovavano in circolazione dopo le 22.

Mentre alcuni si muovevano per motivi legittimi (lavoro, necessità sanitarie), per 5 automobilisti, tutti residenti ad Olbia, è scattata la sanzione prevista dal Dpcm. Per un operaio olbiese di 44 anni, però, alla contravvenzione si è aggiunta una denuncia per porto abusivo di armi, in quanto, all’atto del controllo, è stato trovato in possesso di 2 coltelli a lama fissa, di 21 e 22 centimetri.

