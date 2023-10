Gli incassi delle multe per nuovi vigili a Olbia.

Nel 2023, le multe a Olbia ammontano a 2,5 milioni di euro, un record che supera di mezzo milione il totale del 2022. Questo aumento è dovuto all’aumento delle contravvenzioni emesse dalla polizia locale, che ha adottato un approccio più rigoroso.

Il Comune ha deciso come destinare i proventi delle multe, rispettando la normativa che prevede che il 50% vada a interventi sulla segnaletica stradale, all’incremento dei controlli stradali e ad altre iniziative per migliorare la sicurezza stradale.

Nel 2023, una parte considerevole dei proventi sarà utilizzata per l’assunzione di nuovi vigili urbani stagionali, con un budget di 427 mila euro, in aumento rispetto ai 190 mila euro dell’anno precedente. Altri fondi verranno destinati alla manutenzione delle strade, al potenziamento della segnaletica stradale e alla gestione del servizio contravvenzioni. Inoltre, una parte significativa delle somme delle multe è considerata di “dubbia esigibilità”, poiché molte multe vengono contestate o non vengono pagate tempestivamente.

