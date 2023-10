L’iniziativa contro la plastica ad Arzachena.

Un altro piccolo passo avanti verso un futuro più sostenibile, e contro la plastica, è stato compiuto ieri ad Arzachena. Il sindaco Roberto Ragnedda e il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, si sono incontrati con Antonella Sotgiu, responsabile della sezione Gallura dell’associazione nazionale Plastic Free, per firmare un accordo di collaborazione formale, noto come protocollo d’intesa.

Si tratta di un accordo ufficiale che stabilisce la volontà di collaborare tra il Comune e Plastic Free per promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini sull’importanza di preservare l’ambiente evitando l’abbandono di rifiuti. Con questa firma, stiamo ufficializzando la nostra collaborazione con l’associazione Plastic Free Sardegna e rafforzando il nostro impegno condiviso: mettere in atto più iniziative per incentivare i cittadini a gestire i propri rifiuti in modo responsabile e corretto.

Nella pratica, questo significa che organizzeremo ulteriori eventi di sensibilizzazione, giornate di raccolta dei rifiuti e passeggiate ecologiche alle quali sarai invitato a partecipare. Plastic Free si dedica a sensibilizzare sulle gravi conseguenze che l’abbandono della plastica ha sull’intero ecosistema. Negli ultimi anni, abbiamo collaborato con loro per ripulire spiagge, sentieri e retrospiagge, soprattutto lungo il litorale di Cannigione, grazie alla cooperazione del Servizio Ambiente comunale e della ditta Sceas, che hanno fornito le attrezzature necessarie e gestito lo smaltimento dei rifiuti raccolti.

