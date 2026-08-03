Michelle Hunziker è arrivata all’aeroporto Olbia.

Nessun jet privato e nessuna scorta, Michelle Hunziker ha scelto la semplicità per il suo arrivo in Gallura, regalando ai passeggeri del volo Milano Linate-Olbia un viaggio decisamente da ricordare. La conduttrice di “Striscia la Notizia” è atterrata sull’isola nel primo pomeriggio insieme alle due figlie più piccole, Sole e Celeste e altre due donne, pronta a godersi qualche giorno di relax nelle acque cristalline della Costa Smeralda.

Il decollo sul volo Aeroitalia.

Decollata da Linate alle 12:20 a bordo di un volo targato Aeroitalia, Michelle ha sorpreso tutti viaggiando direttamente in cabina, seduta tranquillamente tra gli altri passeggeri e senza avanzare alcuna pretesa da VIP. Sorridente e rilassata nonostante la chiusura dello storico tg satirico ”Striscia la Notizia” dopo 38 anni, si è goduta la tratta tra le prime file dell’aereo e scambiando qualche sguardo complice con i compagni di viaggio che non hanno potuto fare a meno di notarla.

Il suo look.

Per affrontare lo spostamento ha puntato tutto sulla comodità, sfoggiando un outfit estivo decisamente fresco e giovanile composto da una salopette extralarge dal taglio morbido e una semplice t-shirt bianca a maniche corte. Per completare il suo look un berrettino blu.

L’arrivo dei fan.

Il vero momento da star si è poi consumato una volta toccato il suolo sardo. In attesa delle valigie ai nastri dell’aeroporto di Olbia, la presenza della showgirl non è certo passata inosservata e in pochissimi minuti è stata circondata da fan e curiosi. Con la disponibilità e il carattere solare che da sempre la contraddistinguono, Michelle non si è affatto sottratta all’affetto della gente, concedendosi con grande pazienza e il suo proverbiale sorriso a chiunque le chiedesse una foto ricordo prima di sfrecciare verso le sue vacanze in Gallura, dove è presenza fissa ogni estate.

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