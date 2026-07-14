Incendio ad Aglientu, Canadair ancora in azione sulla pineta

Nuovo intervento in corso del Canadair nella pineta di Aglientu
Il peggio è passato, ma il fuoco è ancora attivo nella pineta di Aglientu e stamattina c’è un Canadair in azione. Dopo le fiamme e la paura di ieri, col fuoco che minacciava case e bagnanti, oggi sarebbe dovuto essere il giorno della bonifica. Invece il rogo è ancora vivo ed è entrato in azione il più importante mezzo della macchina antincendio.
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Il Canadair si è alzato in volo da Olbia e sta volteggiando tra il mare e la pineta per dare la botta finale. Così ci sarà pieno spazio per le operazioni di bonifica e la conta dei danni.