Incendio ad Aglientu, Canadair ancora in azione sulla pineta

incendio aglientu pineta canadair giorno dopo, 14 luglio 2026

14 Luglio 2026

di Pietro Chiaese

Nuovo intervento in corso del Canadair nella pineta di Aglientu

Il peggio è passato, ma il fuoco è ancora attivo nella pineta di Aglientu e stamattina c’è un Canadair in azione. Dopo le fiamme e la paura di ieri, col fuoco che minacciava case e bagnanti, oggi sarebbe dovuto essere il giorno della bonifica. Invece il rogo è ancora vivo ed è entrato in azione il più importante mezzo della macchina antincendio.

Il Canadair si è alzato in volo da Olbia e sta volteggiando tra il mare e la pineta per dare la botta finale. Così ci sarà pieno spazio per le operazioni di bonifica e la conta dei danni.

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