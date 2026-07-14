La nuova comandante della Guardia di Finanza a Tempio è Giulia Consales.

Dopo tre anni di attività intensa al servizio della legalità economico-finanziaria, il tenente Giulia Consales lascia la provincia di Cremona per assumere un nuovo importante incarico in Gallura. L’ufficiale della Guardia di Finanza è stata infatti nominata comandante della Compagnia di Tempio Pausania, dove sarà chiamata a guidare il reparto impegnato nel contrasto alle violazioni in materia fiscale e nella tutela degli interessi economici dello Stato.

Durante il periodo trascorso al comando del Nucleo Operativo del Gruppo di Cremona, il tenente Consales ha coordinato numerose attività investigative finalizzate a contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, con particolare attenzione al recupero delle risorse sottratte illecitamente e all’aggressione dei patrimoni riconducibili agli illeciti accertati.

Un lavoro che si è sviluppato anche oltre i confini territoriali della provincia lombarda, attraverso indagini orientate alla salvaguardia della correttezza del sistema economico e finanziario. L’impegno profuso dall’ufficiale è stato riconosciuto dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Cremona, colonnello Massimo Dell’Anna, che ha rivolto un sentito ringraziamento per la professionalità, la dedizione e l’entusiasmo dimostrati nel corso dell’incarico.

Per il tenente Consales si apre dunque una nuova fase professionale nel nord Sardegna, alla guida della Compagnia di Tempio Pausania, un incarico di rilievo in un territorio dove la Guardia di Finanza svolge quotidianamente attività di controllo e prevenzione a tutela della legalità economica.

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