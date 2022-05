L’incendio nella notte a Olbia.

Auto in fiamme, questa notte, in via Luna e Sole a Olbia. Intorno alla mezzanotte e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme su due Fiat Punto e un furgone Daily parcheggiati vicini.

Entrambi i mezzi hanno riportato danni ingenti, ma non si esclude nessuna ipotesi. Dal cortocircuito all’atto doloso. Sulle cause sono in corso gli accertamenti da parte degli operatori del 115 e agenti della polizia di Stato, intervenuti anch’essi sul posto.