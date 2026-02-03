Auto in marcia prende fuoco, paura a Olbia

Incendio di un’auto in marcia a Olbia.

Questo pomeriggio, sulla circonvallazione ovest di Olbia, su un’auto in marcia si è sviluppato uno spaventoso incendio. Fortunatamente, il conducente, unico occupante, è riuscito a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero all’interno del mezzo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia Basa. Presenti sul posto anche la Polizia Locale di Olbia che ha regolato il traffico con la collaborazione del Corpo Forestale. Per fortuna dall’incidente non ci sono feriti.

