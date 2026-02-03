Gianluca Vacchi a processo per la villa da 15 milioni in Costa Smeralda

Guai in vista per l’influencer Gianluca Vacchi.

L’influencer e imprenditore Gianluca Vacchi dovrà comparire il 13 marzo davanti al tribunale di Tempio per rispondere di presunti abusi edilizi legati alla sua villa di Porto Cervo. Insieme a lui, il processo coinvolgerà anche il progettista milanese Giovanni Faggioli e l’impresario di Arzachena Giovanni Maria Filigheddu.

Al centro della vicenda giudiziaria c’è l’ampliamento della villa sulla collina di Pantogia, un immobile da 15 milioni di euro caratterizzato da quindici camere, mille metri quadri di terrazze, una discoteca e persino un campo da padel. I lavori sono tuttavia bloccati dal marzo 2023, in seguito a un sopralluogo dei tecnici del Comune di Arzachena che ha portato a un’ordinanza di demolizione per volumetrie ritenute eccedenti rispetto a quelle autorizzate.

A complicare il quadro si aggiungono i rilievi del Corpo forestale, secondo cui la lussuosa proprietà sorgerebbe in un’area ad alto rischio idrogeologico per il pericolo di frane. Nonostante le pesanti contestazioni, la difesa di Vacchi, rappresentata dagli avvocati Gino Bottiglioni e Gian Comidda Ragnedda, sostiene con fermezza la regolarità dell’opera, affermando di poter dimostrare la conformità dell’edificio e sottolineando come le irregolarità ipotizzate riguardino solo una minima parte della superficie totale.

