A Luras un finanziamento regionale per l’olivastro millenario

Un finanziamento per il celebre olivastro di Luras

Il Comune di Luras compie un passo decisivo verso la tutela e la promozione del suo grande olivastro millenario. Grazie a un finanziamento di 35.000 euro concesso dalla Regione Sardegna, è stato avviato un ambizioso progetto dedicato alla valorizzazione del Monumento Naturale di S’Ozzastru, l’olivastro millenario che rappresenta uno dei simboli viventi più prestigiosi dell’isola.

L’iniziativa si configura come un intervento multidisciplinare volto a coniugare la ricerca scientifica con lo sviluppo turistico e la sensibilizzazione ambientale.

L’amministrazione comunale ha definito un piano d’azione articolato in quattro punti chiave:

Ricerca scientifica: in collaborazione con l’Università di Cagliari, verrà condotto uno studio approfondito dell’area per monitorare lo stato di salute dell’esemplare e del suo ecosistema.

Espansione dell’area protetta. La zona sottoposta a tutela sarà ampliata fino a raggiungere un’estensione di 7 ettari, garantendo una maggiore protezione contro l’antropizzazione e il degrado.

Educazione ambientale. Saranno attivati percorsi didattici rivolti a scuole e visitatori per trasmettere il valore della conservazione della natura.

Divulgazione. Prevista l’organizzazione di un convegno dedicato alla biodiversità, volto a inserire l’olivastro di Luras in una rete di scambi culturali e scientifici a livello regionale.

L’ottenimento di questi fondi rappresenta un’opportunità strategica per il territorio gallurese. L’obiettivo non è solo la conservazione del “Patriarca della natura”, ma anche la creazione di un modello di turismo sostenibile capace di generare ricadute economiche positive per la comunità locale, rispettando l’integrità del paesaggio.

Attraverso questo stanziamento, il Comune di Luras punta a consolidare il ruolo del monumento naturale di “Santu Baltolu” come centro nevralgico della biodiversità sarda, garantendo alle future generazioni la fruizione di un reperto naturale unico al mondo.

