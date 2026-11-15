Incendio in un’azienda di trasporti, notte di paura a Olbia

L’incendio in un’azienda di trasporti a Olbia.

Un incendio ha interessato un mezzo pesante nella tarda serata di ieri, venerdì 14 novembre, nella zona industriale di Olbia. Il camion era parcheggiato all’interno di un’attività commerciale che opera nel settore dei trasporti, quando è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

La richiesta di intervento ha portato sul posto due squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Il lavoro degli operatori del 115 si è concentrato anche sul contenimento del rogo, considerata la presenza di altri veicoli parcheggiati a breve distanza dal mezzo coinvolto. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state domate prima che potessero raggiungere gli altri camion e mezzi presenti nell’area, scongiurando un possibile coinvolgimento più esteso e ulteriori danni.

Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la Polizia locale. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare le cause che hanno provocato l’innesco delle fiamme. Non si esclude l’origine dolosa.

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