Giorgioni ricorda Piero Filigheddu: “Gallurese dello stazzo che sapeva guardare al mondo”

Il giornalista di Arzachena Francesco Giorgioni ricorda l’ex sindaco

Piero Filigheddu non è solo un ex sindaco per Arzachena e il giornalista Francesco Giorgioni racconta la sua figura. “Democristiano di area basista, schierato con la corrente di Nino Giagu. Quando ancora esistevano la Diccì e le correnti. Quattro volte sindaco di Arzachena nell’arco di trentacinque anni. Chi ha sufficiente memoria e qualche primavera sulle spalle potrebbe così banalmente classificare Piero Filigheddu, mancato questa mattina all’età di 85 anni. Ma Filigheddu era molto, molto di più di due sbrigative righe di scheda biografica. Ed è stato molto, molto di più del disciplinato e grigio uomo di partito, luogo comune col quale si usa rappresentare l’amministratore democristiano di provincia.

Anzitutto, Piero Filigheddu era sopravvissuto al naufragio della Democrazia cristiana e alla partitocrazia della prima repubblica, raggiungendo la sua massima popolarità quando il nuovo assetto bipolare era avviato da un pezzo”.

I quattro mandati da sindaco

“Dopo un primo mandato compiuto nella seconda metà degli anni settanta, aveva abbandonato la politica attiva tornandovi solo quattordici anni dopo, nel 1994, quando era stato rieletto sindaco. Venne riconfermato con bulgaro sostegno quattro anni dopo e, infine, tornò in carica per tre anni, tra il 2008 e il 2011.

Era un leader naturale, è stato un uomo capace di attraversare le generazioni, esso stesso sintesi di un incrocio di epoche coinciso con la tumultuosa rivoluzione che ha visto la fondazione della Costa Smeralda e la trasformazione di Arzachena.

Nato nel 1941 da una rilevante famiglia del luogo, Piero aveva studiato ed era ritornato in paese con in tasca una laurea in Lingue che gli sarebbe poi valsa una cattedra di Francese alle scuole medie”.

“Mentre il capo dello studente Filigheddu veniva cinto dalla corona d’alloro, un giovanotto anagraficamente poco più grande faceva irruzione ad Arzachena. Si chiamava Karim e i due, nei decenni seguenti, ebbero modo di incrociarsi continuamente e di abbracciarsi spesso, in senso letterale. Non era comune conoscere gente con un titolo accademico, nel piccolo paese di tradizione agricola travolto dal nuovo corso turistico, costretto a fare i conti con la necessità di competenze diverse che presupponevano ben altra apertura al mondo”.

L’ingresso nella politica

“Piero Filigheddu si affacciò alla politica avendo in tasca questi crediti. Trovò un ottimo maestro in Giovanmichele Digosciu, sindaco dal 1970 al 1975, altro democristiano basista dal cervello finissimo. Ma il giovane professore presto rifulse di luce propria anche perché aveva l’aspetto perfetto, con quel capello chiaro, la naturale eleganza del portamento e il fisico scattante: qualcuno avrebbe potuto scambiare lui stesso per uno di quei facoltosi viaggiatori di cui la misera Arzachena si era improvvisamente popolata.

Ma, soprattutto, aveva la decisiva dote di un eloquio persuasivo che era capace di modulare e calibrare a seconda dell’interlocutore. Lo vedevi a Palazzo in giacca a cravatta, come se nella vita non avesse indossato altro. Ma poi, un’ora dopo, eccolo issato sul trono del suo trattore, in vesti da campagna, a raccogliere fieno dai campi di Pilastru per poi servirlo agli Charolais del suo pluripremiato allevamento bovino”.

La tenuta Pilastru

Nella Tenuta di Pilastru, agriturismo di lusso da lui fondato negli anni Novanta, Filigheddu trovò il compimento della sua figura di imprenditore, ma anche la sintesi personale della sua duplice identità.

Quel resort guardava ai nuovi modelli turistici perché porta la firma dell’architetto Savin Couelle, figlio del grande Jacques, ma al tempo stesso era collocato sulla provinciale per Bassacutena, in mezzo a quella campagna da cui il sindaco non si era mai allontanato”.

“Piero Filigheddu era, più di ogni altra qualità gli si volesse attribuire, un gallurese dello stazzo. Karim Aga Khan da Pilastru ci passava spesso, per il gusto di andarci e per l’amicizia che lo legava all’intera famiglia Filigheddu. Il principe ebbe in Piero il principale interlocutore locale, un’intesa consolidata in decenni di incontri istituzionali e programmatici, in buona parte volti alla pianificazione di quel Master Plan mai concretizzato. Filigheddu era capace di clamorose sfuriate ma sapeva anche commuoversi.

Circola, in rete, una sua foto di venticinque anni fa, scattata dai fotoreporter sulla spiaggia di Liscia Ruja. La fascia di sindaco obliqua sulla camicia chiara, Filigheddu presiedeva un Consiglio comunale convocato sulla battigia.

Lo aveva imposto perché inferocito contro l’indiscriminato rilascio di concessioni balneari piovute sulle spiagge dagli uffici della Regione. Temeva quella che lui chiamava “riminizzazione”, ne denunciava i pericoli e il rischio che i litorali ne venissero snaturati. Intravedeva un futuro incerto e i fatti, oggi, confermano quanta ragione avesse”.

Il ricordo con Peter Gabriel

“E poi c’era il Piero Filigheddu sentimentale – conclude Giorgioni -. Quello che con profonda emozione e riconoscenza, nel settembre del 2002, presentava sul palco di paese la rockstar mondiale Peter Gabriel, protagonista di quell’incredibile concerto allestito in fretta e furia per la festa patronale e innescato dall’improvviso forfait del cantante ingaggiato.

Fu Piero Filigheddu a insignire della cittadinanza onoraria Peter Gabriel, qualche settimana dopo. E sempre Filigheddu negli anni novanta, fu l’artefice di quel galoppatoio che non ebbe grande fortuna ma dove, oggi, è nato il Lebonski park di Salmo.

Piero Filigheddu è stato il più influente sindaco che Arzachena e la Costa Smeralda abbiano avuto. Un gallurese dello stazzo che sapeva guardare al mondo“.

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