Meteo Olbia 15 novembre, piogge al mattino e vento da ovest

Migliora nel pomeriggio, ma aumentano le nuvole in serata

Il meteo a Olbia domenica 15 novembre vedrà una prima parte della giornata più instabile, con possibili precipitazioni e nuvole irregolari. Nel pomeriggio è atteso un miglioramento, accompagnato però da venti occidentali moderati.

Secondo le previsioni di Arpas per il Nord-Est, le precipitazioni potranno interessare la Gallura soprattutto tra la notte e la mattinata, con quantitativi previsti tra 5 e 10 millimetri. Nelle ore centrali il cielo tenderà a schiarirsi e le piogge sono previste in esaurimento. In serata torneranno le nubi, senza precipitazioni significative. A Olbia la temperatura oscillerà tra 14 e 21 gradi. A Tempio Pausania sono attesi valori più bassi, con una minima di 13 e una massima di 18 gradi.

Il vento gira da sud-ovest a ovest

L’elemento da seguire con maggiore attenzione sarà il vento. Nelle prime ore soffierà da sud-ovest, inizialmente debole e poi moderato. Dal pomeriggio ruoterà a ovest, mantenendo intensità moderata. L’Aeronautica Militare segnala per domenica venti occidentali forti sulla Sardegna, con possibili rinforzi sulle coste esposte. Il bollettino nazionale indica inoltre mari molto mossi sul Mare e sul Canale di Sardegna.

Per quanto riguarda le allerte, il bollettino regionale della Protezione civile n. 318 assegna il codice verde alla Gallura per i rischi idrogeologico, idraulico e temporali nella giornata di domenica. Le criticità gialle interessano altre zone dell’isola, in particolare il settore centro-occidentale e meridionale. Non risultano quindi allerte per la Gallura, pur in presenza di una giornata con piogge nella prima parte e vento da ovest.

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