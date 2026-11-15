Domande online entro le 23:59 del 16 novembre con Spid o Cie.

Ultimi giorni per iscriversi alla Scuola civica sovracomunale di musica Monte Acuto per l’anno formativo 2026/2027. Il Comune di Ozieri, ente capofila, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, fissando la nuova scadenza alle 23:59 di lunedì 16 novembre. La riapertura riguarda la scuola sovracomunale che coinvolge il territorio del Monte Acuto, con le attività formative rivolte a chi desidera avvicinarsi allo studio della musica o proseguire il proprio percorso. L’avviso è stato pubblicato anche all’albo pretorio del Comune di Oschiri, dove risulta registrato con il numero 1369 dell’11 novembre 2026. La pubblicazione resta disponibile fino al 16 novembre, insieme alla documentazione relativa alla riapertura delle iscrizioni.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente online, accedendo al portale del Comune di Ozieri con Spid oppure Carta d’identità elettronica (Cie). Non è prevista una modalità alternativa di presentazione cartacea. Per aiutare gli interessati nella compilazione della domanda, il Comune ha messo a disposizione anche un video tutorial con le istruzioni per utilizzare la procedura telematica. L’avviso e il collegamento per iscriversi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ozieri. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione Scuola Civica di Musica, in via Vittorio Veneto 11 a Ozieri, al numero 079 781255.

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