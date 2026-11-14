Ciro Grillo a TeleNord: “In galera da innocente pur di non patteggiare”

“Non accetto compromessi”

“Piuttosto vado in galera da innocente”, Ciro Grillo per la prima volta parla a TeleNord del processo per violenza sessuale di gruppo. In primo grado è arrivata una condanna a otto anni e ora c’è l’appello. Lo fa in un’intervista esclusiva a TeleNord, realizzata dal direttore Maurizio Michieli per la trasmissione “Incontri a Palazzo”. Al centro della conversazione c’è soprattutto il rifiuto di qualsiasi ipotesi di patteggiamento.

“Non mi perdonerei mai di fare forme di patteggiamento o qualsiasi tipo di concessione. Non me lo perdonerei mai. Io piuttosto vado in galera da innocente”, dice il figlio di Beppe Grillo. Una posizione che motiva con il rispetto per la propria dignità e per quella che considera una battaglia in difesa della giustizia. Nell’intervista a TeleNord, Grillo contesta anche il sistema dei benefici di legge. A suo giudizio, accettarli significherebbe rinunciare a una parte dei propri diritti per ottenere una riduzione della pena. “Io la interpreto come un’estorsione legalizzata da parte dello Stato. E io non accetto l’estorsione”, afferma.

I video e la vicenda giudiziaria

Nel corso del colloquio, Grillo affronta anche il tema dei video girati durante la notte al centro del procedimento e del comportamento riservato alla giovane il giorno successivo. Su questo punto esprime vergogna: “Mi vergogno dei video che abbiamo girato e del trattamento riservato alla ragazza il giorno dopo quella notte”. Ribadisce però la propria versione dei fatti e sostiene che il rapporto sessuale fosse consenziente.

La vicenda risale al 2019, durante una vacanza nella casa di Porto Cervo. In primo grado il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato Ciro Grillo a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche i tre amici coinvolti: uno di loro ha ricevuto una pena di sei anni e sei mesi. La persona offesa è una studentessa che all’epoca aveva 20 anni.Il processo d’appello è iniziato giovedì 12 novembre davanti alla Corte d’appello di Sassari. Dopo circa quattro ore di udienza e camera di consiglio, i giudici hanno accolto la richiesta dell’avvocata Giulia Bongiorno, legale della parte civile che assiste la giovane, disponendo che il procedimento prosegua a porte chiuse. La decisione è arrivata nonostante la richiesta di udienze pubbliche presentata dagli Ordini dei giornalisti di Sardegna e Liguria.

Come riferito da TeleNord, il processo riprenderà il 10 febbraio 2027. Sono state programmate sei udienze e la sentenza è attesa per l’estate. Nell’intervista, Grillo torna anche sul video pubblicato dal padre Beppe all’inizio della vicenda: dice di averne subito le conseguenze, ma di non avergli mai rimproverato quel gesto, che considera una reazione sincera. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle rivolge inoltre critiche a Bongiorno e sostiene che la condanna abbia avuto una matrice politica.

[foto: Ciro Grillo a TeleNord]

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