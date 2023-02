L’incendio nel cantiere della Olbia – Sassari.

Un vasto incendio, nella notte, ha interessato un cantiere della strada statale 131 Olbia – Sassari. Poco dopo le 23:30, per cause in fase di accertamento, sono andati distrutti e seriamente danneggiati una minipala, un furgone e un semirimorchio con motrice.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, assieme alla squadra di Ozieri, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i tre mezzi da lavoro. L’intervento è durato circa un’ora, al termine del quale è stata bonificata l’area. Sulle cause sono in corso gli accertamenti da parte delle dei carabinieri della stazione di Berchidda.

