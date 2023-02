Il finanziamento per l’accademia nautica di La Maddalena.

La Regione accredita La Maddalena per realizzare la prima accademia della nautica da diporto della Sardegna e finanzia il progetto con oltre 300 mila euro per il personale docente e 80 mila euro per l’acquisto di strumenti tecnologici per allestire le aule utili per simulare la navigazione.

Un corso triennale che formerà i futuri ufficiali della navigazione del diporto. Un progetto pilota per il momento che prevede la copertura economica per il primo triennio, ma l’amministrazione comunale chiarisce già in un nota che chiederà continuità al progetto anche per i futuri corsi.

“Crediamo fortemente in questo progetto che darà grandi soddisfazioni a tutto il territorio – ha detto il sindaco Fabio Lai – e lustro alla nostra Regione. Il suo riconoscimento ufficiale e la copertura economica per il primo triennio è un ottimo primo passo, ma puntiamo a dare continuità nel tempo ad una scuola di alta specializzazione che migliorerà, non di poco, le prospettive lavorative per i giovani sardi. Grazie alla collaborazione degli assessori Andrea Biancareddu, Giuseppe Fasolino e dell’on Alessandra Zedda, che hanno seguito ogni fase dal suo inizio, siamo fiduciosi che questo progetto diventi una solida realtà”.

