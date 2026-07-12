Olbia, le previsioni meteo per lunedì 13 luglio 2026

Le previsioni meteo di Olbia.

Sarà una giornata all’insegna del bel tempo quella di lunedì 12 luglio a Olbia, con il sole protagonista fin dalle prime ore del mattino e condizioni meteo stabili per tutta la giornata. Il cielo si manterrà sereno, regalando una tipica atmosfera estiva sul territorio gallurese.

Il termometro raggiungerà una temperatura massima di 32 gradi, mentre durante la notte e nelle prime ore del mattino la minima si fermerà intorno ai 23 gradi. Valori che confermano il clima caldo del periodo, ma senza particolari variazioni rispetto alle medie stagionali.

A caratterizzare la giornata saranno anche i venti, previsti tesi sia al mattino sia nel pomeriggio, con provenienza da Est-Sudest. Le raffiche potranno rendere l’aria leggermente più movimentata soprattutto nelle zone esposte, mentre il mare resterà poco mosso, favorendo le attività lungo la costa e le uscite in acqua.

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