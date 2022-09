L’incendio nella veranda di un residence a Palau.

Allarme nella notte per un incendio in via dei Cisti a Palau. L’incendio ha interessato una veranda in un appartamento di un residence. Sul posto, intorno alle 22:15, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena.

L’intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero agli edifici circostanti. È stato anche necessario evacuare l’appartamento interessato dell’incendio e quelli adiacenti. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Palau.