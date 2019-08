L’incendio scoppiato vicino a La Caletta a Siniscola.

Bruciano ancora le campagne di Siniscola. Bruciano nella parte più vicina al mare. Da questo pomeriggio un vasto incendio sta interessando la località Montelongu, vicino all’ingresso per la spiaggia di La Caletta.

Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola al lavoro congiuntamente alla Forestale regionale, a Forestas e alla Protezione Civile.

Per precauzione alcune case sono state evacuate e tanti turisti si sono riversati in strada dalla paura. Per spegnere l’incendio stanno intervenendo anche tre elicotteri della flotta regionale e un Canadair del Dipartimento dei vigili del fuoco.

