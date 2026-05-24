Il gigantesco My Deep Blue ormeggiato davanti a Poltu Quatu

Davanti a Poltu Quatu c’è il megayacht My Deep Blue di proprietà del fondatore del colosso dell’e-commerce JD.com. Difficile non notare quell’imbarcazione più lunga di un campo da calcio di Liu Qiangdong, noto come Richard e uno degli imprenditori più ricchi della Cina. In questo periodo il Nordest della Sardegna è il vero superlusso, senza l’affluenza eccessiva dei mesi più frequentati.

I dettagli del superyacht

MY Deep Blue di Lürssen è un superyacht di nuova generazione lungo circa 134 metri, ed è tra i mezzi più grandi costruiti negli ultimi anni dal cantiere tedesco. È realizzato con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio per combinare grandi volumi interni ed efficienza di navigazione. Il progetto porta la firma di Lürssen per l’ingegneria navale e di Winch Design per esterni e interni. Le linee sono pulite e moderne, con ampie superfici vetrate e una forte continuità tra spazi interni ed esterni. A poppa si sviluppa un “beach club” a livello mare, mentre sul ponte superiore è presente una piscina a sfioro. A prua c’è pure un eliporto.

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