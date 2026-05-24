Successo per l’ottavo Palio remiero “Re di Tavolara”

Grande successo per l’VIII Palio Remiero “Re di Tavolara”

Grande partecipazione ieri a Porto San Paolo per l’VIII Palio Remiero “Re di Tavolara”, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Porto San Paolo con il patrocinio del Comune di Loiri Porto San Paolo.

L’evento, inserito nel contesto dell’Open Day della Lega Navale, ha richiamato numerosi spettatori e tanti giovani atleti, coinvolgendo ragazzi e famiglie in una giornata dedicata allo sport e alle tradizioni marinare.

“La manifestazione si è aperta con il corteo degli equipaggi per le vie del paese, animato dalle esibizioni della “Maccabanda e i Trampolieri di Sanalvo”, che hanno accompagnato la sfilata con musica e spettacolo. A seguire si è svolta la parata delle imbarcazioni nello specchio di mare davanti alla spiaggia di Porto San Paolo, con Tavolara a fare da sfondo.

Nel corso della giornata si sono svolte le gare dedicate ai ragazzi delle scuole medie di Porto San Paolo e degli istituti superiori Scientifico, IPIA, Artistico, Deffenu e Classico. Nel pomeriggio spazio invece alle sfide degli adulti per il Trofeo Lega Navale Porto San Paolo, in un clima di partecipazione, sportività e collaborazione”.

“La presidente Teresa Taras ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per la grande partecipazione registrata durante tutta la giornata, sottolineando l’importanza del Palio come momento di aggregazione e valorizzazione delle attività legate al mare.

Un ringraziamento particolare va al sindaco Francesco Lai, all’Amministrazione Comunale e alla Multiservice per il supporto e la collaborazione, al giudice di gara Franco Dore, allo speaker Antioco Tilocca, al Comitato San Pietro e Paolo per il pranzo e l’accoglienza, ai professori Paolo Moser e Carlo Bruno e a tutti i soci della LNI Porto San Paolo per la collaborazione e l’impegno dimostrato nella riuscita dell’evento”.

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