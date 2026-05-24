Finisce su un’auto con la bici elettrica, un ferito a Olbia

Incidente con la bici elettrica a Olbia

Incidente con un ferito a Olbia nel pomeriggio di domenica: tamponamento tra una bici elettrica e un’auto. Lo scontro è avvenuto in viale Aldo Moro, all’altezza del parcheggio del supermercato Lidl.

Per cause ancora da chiarie la bici è finita contro la parte posteriore dell’auto e il conducente è finito a terra I soccorritori del 118 si sono occupati di trasportarlo al Pronto soccorso con assegnato codice giallo per dinamica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia per ricostruire la dinamica e le responsabilità e gestire il traffico.

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