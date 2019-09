L’intervento del Corpo forestale.

Il Corpo forestale in questi minuti sta coordinando l’intervento di due suoi elicotteri provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Limbara in un incendio sviluppatosi poco fa in agro del comune di Loiri Porto San Paolo, località Iscia Di Micheli.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Padru

