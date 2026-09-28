Incendio ad Arzachena, i roghi fanno paura anche d’autunno

Ieri un nuovo incendio nelle campagne di Arzachena

Il territorio di Arzachena continua a fare i conti con un’emergenza ambientale senza tregua, anche ieri c’è stato l’ennesimo incendio. Nonostante il calendario segni la fine di settembre non si possono accendere fuochi. Le prescrizioni regionali antincendio mantengono in vigore lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo fino al prossimo 31 ottobre. Un bollettino di allerta ribadito con forza dopo il recente rogo divampato in località Monticanaglia, dove il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze ben più gravi.

Le norme anticnendio

Le condizioni climatiche attuali continuano a rappresentare un fattore di rischio determinante. La presenza di vegetazione secca e le temperature ancora elevate favoriscono la rapida propagazione delle fiamme, anche in presenza di venti leggeri. Per questo motivo, le autorità competenti ribadiscono la necessità di prestare la massima attenzione. Di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Protezione Civile e del Corpo Forestale per la corretta pulizia dei terreni e per l’eventuale gestione delle sterpaglie tramite le relative autorizzazioni.

A seguito degli ultimi eventi, l’amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le forze operative attive sul campo ad Arzachena, tra cui Forestas, la Protezione Civile Agosto ‘89, la Compagnia Barracellare, i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Sottolineando il costante presidio e la professionalità garantiti negli interventi a tutela del territorio e della cittadinanza.

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