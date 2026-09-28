Olbia si prepara alla “Passeggiata in rosa per la vita”

Domenica 4 ottobre alle 10 a Olbia partirà la “Passeggiata in rosa per la vita“, manifestazione su prevenzione, solidarietà e beneficenza. Il ritrovo è fissato per le 9.30 in piazza Crispi. L’iniziativa è promossa da Fidapa Bpw Italy – Sezione di Olbia, col patrocinio del Comune di Olbia, “Aperta a tutta la cittadinanza -donne, uomini, giovani, famiglie e associazioni per ribadire insieme l’importanza della prevenzione e del sostegno nella lotta contro i tumori nel mese di Ottobre Rosa.

Il percorso, accessibile a tutti, si snoderà lungo Lungomare, Corso Umberto e San Simplicio”.

La beneficenza

“Per l’occasione sarà possibile sostenere concretamente la causa:

con un contributo di € 12,00 sarà possibile ricevere la maglietta ufficiale dell’evento, fino ad esaurimento scorte.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a due realtà del territorio fortemente impegnate per il benessere dei pazienti oncologici: l’Associazione di Oncologia “Paolo Secchi – Non Mollare Mai” e l’Associazione “Casa Silvia” di Olbia.

Due associazioni che ogni giorno offrono accoglienza, supporto e vicinanza a chi affronta la malattia e alle loro famiglie”.

“Camminare insieme ha un valore simbolico e concreto. Con questa passeggiata uniamo i valori di Fidapa per un obiettivo comune: promuovere la prevenzione e non lasciare solo nessuno. Il fatto che il ricavato sostenga Paolo Secchi – Non Mollare Mai e Casa Silvia dà un senso ancora più profondo alla nostra presenza” dichiara Daniela Cittadini, Presidente Fidapa Sezione di Olbia. L’evento è realizzato con il supporto di Archivio Mario Cervo e il contributo di Olbia Neon e DroneLeader.

Si invita a indossare la maglietta ufficiale o un capo/accessorio rosa”.

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