Le fiamme arrivano vicino alle case, paura in due frazioni di Olbia

Un incendio è scoppiato alle 13 a Murta Maria.

Paura in due frazioni di Olbia per un incendio scoppiato alle ore 13 e l’altro poco prima. Il primo è scoppiato a Murta Maria, dove le fiamme hanno rischiato di arrivare vicino alle abitazioni. Fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato affinché il rogo non causasse seri danni o feriti.

Secondo incendio a Cugnana.

Contemporaneamente la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena interveniva per un incendio analogo in località Cugnana, sempre in comune di Olbia. Gli interventi si sono conclusi entrambi dopo circa due ore. Non si segnalano feriti.

