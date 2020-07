L’incendio questa notte a Posada.

Paura questa notte a Posada per un incendio in un capannone in località Ludo.

Poco prima della mezzanotte le fiamme si sono sviluppate in uno stabile adibito al ricovero di alcuni automezzi d’opera, appartenenti ad una azienda che si occupa della realizzazione della rete gas cittadina. Sono ingenti i danni riportati dallo stabile e dai quattro automezzi di cui due di tipo pesante con gru. I mezzi sono stati completamente coinvolti dalle fiamme. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco di Siniscola e Nuoro.

Sono intervenuti I carabinieri di Siniscola, che congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti di competenza al fine di determinare le cause d’origine delle fiamme.

