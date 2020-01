Incendio nella notte in un condominio, una donna finisce in ospedale

L’intervento dei Vigili del fuoco.

Due squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro sono intervenute intorno alll’1 e 45 di stanotte, con una autopompa e autoscala per estinguere le fiamme che si sono sviluppate in un appartamento.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate nel soggiorno interessando tutti gli arredi presenti. Le persone che occupavano al momento gli appartamenti della palazzina di tre piani interessata dall’evento, hanno dato l’allarme e abbandonato rapidamente le loro abitazioni. Per una donna, a titolo precauzionale, il personale del 118 intervento sul posto ha provveduto al trasferimento in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente il rogo è rimasto confinato ad una sola stanza, anche se i fumi hanno invaso anche le altre stanze. La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta ha messo in sicurezza l’area interessata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Nuoro. Da una prima valutazione le cause dell’incendio potrebbero essere di natura elettrica.

Sono proseguite nella mattinata le verifiche sulle strutture portanti dello stabile. I funzionari tecnici del Comando dei vigili del fuoco di Nuoro hanno eseguito le verifiche necessarie, prescrivendo l’interdizione di alcuni vani interessati maggiormente dall’incendio fino alla messa in sicurezza eseguita da tecnici specializzati.

