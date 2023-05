Paura a Palau, scoppia un incendio all’interno di un camping

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio a Palau.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, è scoppiato un allarme a Palau per un incendio all’interno di un camping. Stando alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, il rogo è divampato in un pergolato adibito a cucina.

Dall’incendio, fortunatamente, non risultano feriti ma ci sono alcuni danni, limitati grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena, che sono accorsi al camping e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. La squadra ha messo in sicurezza alcune bombole di GPL e bonificato l’area. Sul posto è intervenuta anche la Forestale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui