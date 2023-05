La gaffe di ChatGpt su Castelsardo.

L’intelligenza artificiale ci ha semplificato molto la vita, ma ci sono volte in cui commette degli errori imperdonabili. ChatGpt, il celebre chatbot, ha collocato Castelsardo in Gallura, tra le località da visitare nel territorio.

Facendo una domanda a ChatGpt sulle attrazioni da vedere in Gallura, il bot ha messo ai primi posti la Costa Smeralda e l’Arcipelago di La Maddalena. L’intelligenza artificiale, a proposito della Gallura, ha premesso che “è una zona di straordinaria bellezza naturale con molte attrazioni da visitare”. L’errore arriva però dopo aver elencato le due località, con Porto Cervo al terzo posto.

ChatGpt in quarta posizione colloca Castelsardo e scrive così “questo pittoresco borgo medievale si trova sulla costa nord-occidentale della Sardegna ed è noto per la sua imponente rocca che domina il paesaggio circostante. Puoi visitare il Castello dei Doria, esplorare le stradine medievali e ammirare l’artigianato locale”. Peccato che Castelsardo non si trova in Gallura, seppur vicina al territorio.

“Queste sono solo alcune delle principali attrazioni che puoi visitare nella regione della Gallura – ha concluso il chatbot -. La zona è ricca di bellezze naturali, storia e cultura, offrendo molte opportunità per esplorare e goderti l’ambiente unico della Sardegna”.

