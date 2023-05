I migliori ristoranti di Olbia (a pranzo e a cena) secondo i clienti

La nuova classifica dei migliori ristoranti a Olbia.

Dopo la classifica sui migliori ristoranti a Olbia aperti a cena, grazie alle recensioni dei clienti di TripAdvisor, è stata stilata una lista generica di 10 locali per indice di gradimento. A decretarlo sono gli utenti, tramite le loro recensioni, che hanno dato vita a questa Top10. la classifica riguarda, nello specifico, i locali di ristorazione aperti a cena a Olbia.

I locali sul podio.

I primi tre classificati, stando all’apprezzamento espresso dai clienti, sono il Don Carlos, il ristorante argentino che si trova in piazza Roych, a pochi passi dal centro storico. Al secondo posto c’è Mint Julep Cocktail&Pizza Gourmet, apprezzato per le sue pizze e collocato in piazza Regina Margherita. Al terzo posto c’è Be Free 100% Gluten Free, che offre menù interamente senza glutine e opzioni vegan.

La top ten.

Al quarto posto figura il “Summer Beach Restaurant” di via Mare Adriatico (Pittulongu), mentre subito dopo c’è il pub “S’Inguldu” di via Porto Romano. Seguono il “Ristorante Tipico Disizos Sardos”, in via Giacomo Pala e “Piperita Patty”, situato in via Catello Piro. Il settimo e ottavo posto sono dominati da “Agriturismo Cabu Abbas” e “Family Pizza”, il primo nella località omonima e il secondo in via Barcellona. Chiudono la classifica “Il Mattacchione”, in via Copenhagen e “La Rocca Restaurants & Events”, in via Tamara.

