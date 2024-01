Paura a Pittulongu, prende fuoco la veranda di un’abitazione

Intorno alle 12 è scoppiato un incendio in una casa a Pittulongu.

Per cause in corso di accertamento, nel primo pomeriggio, intorno alle 12, è scoppiato un incendio in un’abitazione di Pittulongu. Stando alle prime informazioni, probabilmente a causa del barbeque, ha preso fuoco la veranda e, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Olbia, si è evitato il peggio.

Il rogo è scoppiato in via del Giglio e l’intervento delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitazione, limitandosi agli arredi e al tetto esterno. Fortunatamente, non si segnalano feriti e danni ingenti alla casa.

