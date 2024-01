Paura per un cagnolino ferito sulla statale, cantoniere eroe lo salva – VIDEO

Il cane ha rischiato di perdere la vita se non fosse per l’intervento di Anas.

Un cagnolino questa mattina ha rischiato la vita sulla statale 131 Carlo Felice. Fortunatamente, questa mattina, il cantoniere Anas, Giacomo Toro, in servizio di sorveglianza, all’altezza di Sardara (SU), ha salvato un cane ferito individuandolo a bordo strada, oltre il guardrail.

Il sorvegliante si è subito fermato per evitare possibili pericoli per l’animale e per la sicurezza della viabilità. Si è avvicinato al cane per assicurarsi delle sue condizioni e per farlo bere ed ha informato le Forze dell’ordine e le Autorità competenti che sono subito intervenuti per prestare i soccorsi e portarlo in salvo con personale veterinario.

