Grosso incendio tra San Pantaleo e Arzachena, evacuata una casa

Paura per una donna evacuata a

Oggi, in località Sa Sasimedda, nei pressi della strada provinciale 73 tra San Pantaleo e Arzachena, in Gallura, si è verificato un vasto incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Una donna, che si trovava da sola in casa, è stata prontamente allontanata per garantire la sua sicurezza.

I volontari della Protezione Civile “Agosto 89” di Arzachena si sono mobilitati in tempi rapidi e hanno collaborato con i vigili del fuoco e il corpo forestale per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Grazie al loro intervento e all’ausilio di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Limbara, oltre al Super Puma dalla base di Fenosu e un Canadair decollato dall’aeroporto di Olbia, l’incendio è stato domato senza causare danni alle abitazioni circostanti.

Le operazioni di bonifica sono attualmente in corso, e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha coordinato le attività del Centro Operativo Comunale (COC) per tutta la giornata. Si sottolinea che, grazie all’efficace intervento delle autorità e dei volontari, non si sono verificati danni e feriti.

