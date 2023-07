Incendio vicino alle case tra Arzachena e San Pantaleo

Giornata di duro lavoro per le forze antincendio della Sardegna impegnate da ore a domare le fiamme vicino alle case tra San Pantaleo e Arzachena. Dall’alto stanno intervenendo un Canadair e tre elicotteri della Regione. A terra ci sono i vigili del fuoco, il Corpo forestale, due squadre di Forestas e tre della Protezione civile.

Le fiamme sono partite poco prima di mezzogiorno e si sono avvicinate alle case. Per questo sono state messe in campo tute le forze disponibili. L’allerta era già alta per il rischio incendi abbinato alle temperature estremamente elevate di questi giorni.

