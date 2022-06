Un incendio in un’abitazione a Santa Teresa.

Per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 16.10 di questo pomeriggio, un incendio si è sviluppato in un’abitazione a Santa Teresa di Gallura.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena, che hanno domato le fiamme localizzate nella zona della cucina. Sul posto presenti sia i carabinieri che una squadra di volontari.